 
مباشر
عاجل
لافروف: يقلقنا تحويل سوريا إلى أرض نزاع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة

"الزراعة المصرية": لا صحة لما تم تداوله من أن الطماطم مسرطنة

مال وأعمال

Reuters Mohamed Abd El Ghany
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m15m

رد المتحدث باسم وزارة الزراعة في مصر محمد القرش، على شائعات أن الطماطم مسرطنة في البلاد، بعدما انخفض سعرها في الفترة الأخيرة.

إقرأ المزيد
مصر تعاني نقصا حادا في البطاطا والداخلية تبيعها لخفض أسعارها
مصر تعاني نقصا حادا في البطاطا والداخلية تبيعها لخفض أسعارها

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، على قناة "ON E"، إن الطماطم تأثرت بظاهرة تغير المناخ، وهو ما أدى إلى انتشار ما يسمى بـ"اللحم الأبيض"، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبعض المعاملات الأخرى التي يقوم بها الفلاحون في عمليات الري.

وأضاف أن "اللحم الأبيض" لا يشكل أي خطورة على صحة المستهلكين، مؤكدا أن الطماطم المصرية تشهد طفرة كبيرة، مع مختلف المحاصيل الزراعية، حيث ظهر ذلك من خلال زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية، مثل الموالح التي أصبحت مصر الأولى عالميا في تصديرها، والبطاطس.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو طريف.. غسل السيارة وهي على الطريق