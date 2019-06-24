ذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية تدرس منع شركات الاتصالات العالمية في الصين من تصميم وتصنيع معدات G5 الخلوية المستخدمة في الولايات المتحدة.

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ووفقا للصحيفة فإن الإدارة الأميكية ستسأل شركات تصنيع معدات الاتصالات عما إذا كان بإمكانها تطوير أجهزة إلكترونيات الأبراج الخلوية لها علاقة بالولايات المتحدة خارج الصين.

وأضافت، أن هذا التحول قد يدفع شركات اتصالات عملاقة مثل "نوكيا" إلى نقل الإنتاج إلى خارج الصين، من أجل الاستمرار في توفير المعدات للولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر سوق في العالم لمعدات وخدمات الاتصالات.

ويأتي ذلك قبل أيام من لقاء من المتوقع أن يجمع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة العشرين في اليابان، حيث ستلقي الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن بظلالها على اللقاء.

وتخوض الولايات المتحدة حربا تجارية شرسة مع الصين، طالت شركة "هواوي"، التي تعد من أبرز مطوري معدات شبكات 5G في العالم، حيث أدرجتها واشنطن في قائمتها السوداء.

المصدر: "بلومبرغ"