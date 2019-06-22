بارزاني: لا نمانع في تسليم 250 ألف برميل من النفط لبغداد

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، عدم ممانعة الإقليم في تسليم الكمية المتفق عليها من النفط لبغداد، مشيرا إلى ضرورة عقد مباحثات معها حول عدد من المسائل القانونية.

وقال بارزاني في مقابلة صحفية: "من حيث المبدأ، ليس لدينا أي مشكلة في تسليم 250 ألف برميل من النفط إلى بغداد، لكن قبل حدوث ذلك يجب أن تكون هنالك مباحثات"، مشدد على استعداد الإقليم للتعاون في تصدير نفط كركوك أو أي منطقة أخرى إلى الخارج عبر أنبوب إقليم كردستان النفطي.

وأضاف: "كنت في بغداد وتحدثت مع رئيس الوزراء حول الأمر، ولا بد من بحث الموضوع، فالأمر لا يتعلق فقط بتسليم حصة نفطية بل هنالك مسائل قانونية، لأن قطع حصة كردستان من الموازنة العامة منذ عام 2014، أدى إلى تراكم القروض على الإقليم".

وتابع: "لا بد من الحديث عن كل هذه الأمور للتوصل إلى حل يرضي الطرفين".

إقرأ المزيد

وأكد رئيس كردستان العراق، وجود تنسيق كامل مع بغداد، وأن سياسة القيادة في الإقليم تتمثل في عدم جعل العراق ساحة للصراع بين أي طرف، باعتبار "كردستان جزءا من البلاد".

وأشار بارزاني إلى رفض القيادة الكردية استخدام أراضيها لمعاداة أي دولة جارة وخاصة تركيا، وكذلك رفض وجود "حزب العمال الكردستاني" أو أي مجموعة مسلحة تشكل "تهديدا" للجيران.

وقال: "هذه سياستنا منذ وقت سابق ومستمرة وستتواصل".

وفيما يتعلق بزيارته إلى تركيا، أكد أنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبل تطوير العلاقات بين تركيا والإقليم والعراق بشكل عام، وأن اللقاء تطرق بشكل مفصل إلى قضايا ذات أهمية بالنسبة لكلا الطرفين.

المصدر: رووداو