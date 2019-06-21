الروبل عند أعلى مستوى في نحو 11 شهرا

سجلت العملة الروسية الخميس مستويات قياسية في الارتفاع أمام الدولار كانت الأعلى في نحو 11 شهرا، حيث انخفض سعر الدولار إلى ما دون 63 روبلا.

وخسرت العملة الأمريكية خلال تعاملات أمس قرابة 90 كوبيكا أمام نظيرتها الروسية وأغلقت التعاملات عند 62.86 روبل، فيما تراجع اليورو بواقع 55 كوبيكا إلى 71 روبلا، وفق بيانات بورصة موسكو.

وجرى تداول الروبل اليوم الجمعة في نطاق قريب، حيث بلغ الدولار بحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو 63 روبلا، واليورو 71.13 روبل.

المصدر: "فيستي"