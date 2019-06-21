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الذهب عند أعلى مستوى في 6 سنوات

مال وأعمال

الذهب عند أعلى مستوى في 6 سنوات
Gettyimages.ru
الذهب عند أعلى مستوى في 6 سنوات
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بلغت أسعار الذهب الخميس أعلى مستوياتها في نحو 6 سنوات، بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة، ربما بحلول الشهر القادم لتعزيز النمو.

ولامست أسعار المعدن النفيس خلال التعاملات مستوى الـ1400 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر 2013.

وعقب تلميحات المركزي الأمريكي تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.5% إلى 96.64 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض له في يومين منذ فبراير 2018.

وتضغط أسعار الفائدة المنخفضة على الدولار، ما يجعل سعر الذهب أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

المصدر: "رويترز"

 

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