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تشاووش أوغلو يفتتح مكتبا للخطوط الجوية التركية في أصفهان الإيرانية

مال وأعمال

تشاووش أوغلو يفتتح مكتبا للخطوط الجوية التركية في أصفهان الإيرانية
Reuters
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
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افتتح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مكتبا لشركة الخطوط الجوية التركية في مدينة أصفهان، جنوبي إيران، وفقا لوكالة "الأناضول".

ونقلت الوكالة التركية، أن وزير الخارجية التركي وصل في وقت سابق من اليوم الخميس إلى أصفهان بدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

المصدر: الأناضول

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