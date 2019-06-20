تشاووش أوغلو يفتتح مكتبا للخطوط الجوية التركية في أصفهان الإيرانية
Reuters
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افتتح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مكتبا لشركة الخطوط الجوية التركية في مدينة أصفهان، جنوبي إيران، وفقا لوكالة "الأناضول".
#تشاووش_أوغلو يفتتح مكتب #الخطوط_التركية بـ #أصفهان الإيرانية— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 20 июня 2019 г.
وزير الخارجية التركي يزور #إيران تلبية لدعوة من نظيره محمد جواد #ظريف
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ونقلت الوكالة التركية، أن وزير الخارجية التركي وصل في وقت سابق من اليوم الخميس إلى أصفهان بدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
المصدر: الأناضول
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