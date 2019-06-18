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السعودية تقرع أبواب أسواق المال

مال وأعمال

السعودية تقرع أبواب أسواق المال
Reuters
السعودية تقرع أبواب أسوق المال
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قال رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، إن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية "صكوك" بحلول نهاية العام الحالي.

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وأضاف رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية فهد السيف قائلا للصحفيين على هامش مؤتمر في لندن: "نخطط لإصدار صكوك بالدولار قبل نهاية العام الحالي".

وأكد أن المملكة ستظل مصدرا "نشطا" في أسواق السندات المقومة بعملة الدولار، وتتطلع لجمع رؤوس أموال بعملات أخرى من بينها اليورو.

المصدر: "رويترز"

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