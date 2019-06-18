السعودية تقرع أبواب أسواق المال
Reuters
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قال رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، إن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية "صكوك" بحلول نهاية العام الحالي.
وأضاف رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية فهد السيف قائلا للصحفيين على هامش مؤتمر في لندن: "نخطط لإصدار صكوك بالدولار قبل نهاية العام الحالي".
وأكد أن المملكة ستظل مصدرا "نشطا" في أسواق السندات المقومة بعملة الدولار، وتتطلع لجمع رؤوس أموال بعملات أخرى من بينها اليورو.
المصدر: "رويترز"
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