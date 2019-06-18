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ماذا خبأت إيران لليوم الأسود؟

مال وأعمال

ماذا خبأت إيران لليوم الأسود؟
Reuters
ماذا خبأت إيران لليوم الأسود؟
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نشرت شركة عالمية متخصصة بتحليل أصول صناديق الثروة السيادية في العالم تقريرا صنفت من خلاله 81 صندوقا عالميا منهما صندوقان سياديان لإيران، التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا.

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وذكرت "سويف إنستيتيوت" أن 81 صندوقا سياديا في العالم تستحوذ على أصول بقيمة نحو 8 تريليونات دولار، وأكثر من ربعها تمتلكها صناديق في منطقة الشرق الأوسط.

وتمتلك إيران، وفقا للتقرير، صندوقين سياديين وهما صندوق التنمية الوطني، الذي تم تأسيسه في 2011، وصندوق الاستقرار النفطي.

ووفقا لبيانات الشركة فإن الصندوقين يديران أصولا بنحو 91 مليار دولار، رغم بعض التقرير الإعلامية، التي أشارت إلى أن طهران سحبت معظم الأموال المتراكمة في صندوق التنمية الوطني لمواجهة المشاكل الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

المصدر: وكالات

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