تواجه عملاق التكنولوجيا "هواوي" وقتا عصيبا بعد إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، وقال مسؤول كبير في الشركة إنه "ليس من السهل التعاون معنا حاليا، ولكن من سيرحب بنا سيربح".

إقرأ المزيد

وقال نائب رئيس شركة "هواوي" الصينية للتخطيط الاستراتيجي، أندرو ويليامسون، إن "الشركة ستستثمر بنشاط في الدول التي ترحب بها"، مشيرا إلى أن نشر تكنولوجيا الجيل الخامس حول العالم سيكون أكثر صعوبة إذا استمرت واشنطن في فرض العقوبات عليها.

وأضاف، أن "تقيد المنافسة في تكنولوجيا الجيل الخامس سيكون له تكاليف باهظة، إذ سيتعين على الحكومات والشركات في العالم تحمل تكاليف إضافية لمعالجة المخاطر المفترضة على الأمن القومي".

وشدد وليامسون على ضرورة وضع معايير عالمية لأمن الانترنت، كذلك أشار إلى أن مبيعات أجهزة "هواوي" شهدت تراجعا مؤخرا.

ووقعت شركة "هواوي" ضحية للحرب التجارية المشتعلة بين بكين وواشنطن التي أدرجتها في قائمة سوداء تحظر على الشركات الأمريكية التعاون معها، ومارست واشنطن ضغوطا على حلفائها لوقف التعامل مع "هواوي"، بذريعة أنها قد تستخدم التكنولوجيا التي تطورها للتجسس لصالح بكين.

المصدر: "بلومبرغ"