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الإمارات تبني محطة كهرباء في اليمن بـ 100 مليون دولار

مال وأعمال

الإمارات تبني محطة كهرباء في اليمن بـ 100 مليون دولار
Reuters Fawaz Salman
محطة الطاقة الكهربائية في عدن
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وقعت مؤسسة "خليفة الإنسانية" الإماراتية اتفاقية مع وزارة الكهرباء اليمنية، لتنفيذ محطة للطاقة في عدن بتكلفة 100 مليون دولار، في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة في اليمن.

وقال نائب رئيس المؤسسة الإماراتية أحمد جمعة الزعابي، في تصريح للصحفيين، إنه "بتوجيهات من قيادة الدولة خصصت 100 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة توليد طاقة وتطوير الشبكة الكهربائية لتصبح إنتاجيتها حوالي 120 ميغاوات وسيستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن يمني".

وأضاف: "أجرينا مسحا كاملا للتعرف على حاجة البلاد والمواطنين في هذه الظروف وجرى التخطيط للمشروع وترسيته وسيبدأ العمل على تنفيذه".

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بدوره، أشار مدير عام مؤسسة "خليفة الإنسانية"، محمد حاجي الخوري، إلى أن المؤسسة ستقوم بتوريد وتركيب وتشغيل توربين غازي مع الشبكة الكهربائية بقوة إنتاجية 120 ميغاوات، على أن يتم تشغيلها في أواخر عام 2019.

وأوضح الخوري أن "المشروع يعد الأضخم من بين مشاريع أخرى ستنفذها المؤسسة في اليمن"، إلى جانب بنائها العديد من المستشفيات والمدارس في أنحاء ومناطق اليمن.

المصدر: وام

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