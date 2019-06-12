مصري ينال جائزة أفضل مصرفي في إفريقيا

حظي محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بجائزة "المصرفي الإفريقي" السنوية لأفضل محافظ بنك مركزي في القارة الإفريقية لسنة 2019.

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وسلمت الجائزة خلال حفل نظم مساء الثلاثاء في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي.

وتقدم هذه الجائزة لمحافظي البنوك المركزية الذين حققوا إنجازات في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في دولهم، حيث حقق البنك المركزي المصري نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016.

يذكر أن طارق عامر يشغل منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ نوفمبر 2015، بعد أن تولى قبل ذلك رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ 2008 وحتى تقديم استقالته في 2013.

المصدر: "المصري اليوم"