 
مباشر

مصري ينال جائزة أفضل مصرفي في إفريقيا

مال وأعمال

مصري ينال جائزة أفضل مصرفي في إفريقيا
Reuters GHA/DH
البنك المركزي في القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lz6d

حظي محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بجائزة "المصرفي الإفريقي" السنوية لأفضل محافظ بنك مركزي في القارة الإفريقية لسنة 2019.

إقرأ المزيد
"بلومبرغ": الجنيه المصري ثاني أفضل عملة من حيث الأداء في 2019

وسلمت الجائزة خلال حفل نظم مساء الثلاثاء في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي.

وتقدم هذه الجائزة لمحافظي البنوك المركزية الذين حققوا إنجازات في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في دولهم، حيث حقق البنك المركزي المصري نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016.

يذكر أن طارق عامر يشغل منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ نوفمبر 2015، بعد أن تولى قبل ذلك رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ 2008 وحتى تقديم استقالته في 2013.

المصدر: "المصري اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نجوم روسيا VS أساطير دوري أبطال أوروبا