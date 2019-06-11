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أغلى العملات في العالم

مال وأعمال

أغلى العملات في العالم
Reuters
أغلى العملات في العالم!
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صنف موقع fxssi أغلى عملات العالم للعام 2019، وذلك حسب سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي، واللافت أن 4 عملات عربية تصدرت القائمة.

وذكر الموقع، أن غلاء العملة لا يعكس بالضرورة اقتصادا قويا، وفي ما يلي أغلى 5 عملات في العالم، وهي:

- الدينار الكويتي: (1 دينار كويتي = 3.29 دولار أمريكي)

أغلى العملات في العالم
lipstickalley.com

- الدينار البحريني: (1 دينار بحريني = 2.65 دولار أمريكي)

أغلى العملات في العالم
lipstickalley.com

- الريال العماني: (1 ريال عماني = 2.60 دولار أمريكي)

أغلى العملات في العالم
lipstickalley.com

- الدينار الأردني: (1 دينار أردني = 1.41 دولار أمريكي)

أغلى العملات في العالم
lipstickalley.com

- الجنيه الاسترليني: (1 جنيه استرليني = 1.26 دولار أمريكي)

أغلى العملات في العالم
lipstickalley.com

المصدر: fxssi

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