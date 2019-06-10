مصر تتحدى وجود ممر بديل لـ"قناة السويس"

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إنه يتحدى وجود طرق بديلة عن قناة السويس مشيرا إلى أنه الممر الأكثر أمنا في العالم.

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وأشار إلى أنه لا خوف على قناة السويس من طرق بديلة، قائلا: "أتحدى وجود قناة بديلة لقناة السويس، فهي الأسرع والأكثر أمانا في العالم"، مشيرا إلى أنها هي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة لمصر، لذلك نسعى بكل قوة لجذب سفن العالم، من خلال رفع مستوى الأداء والخدمة في القناة، بحيث نجعل القناة أسرع الطرق وأفضلها.

وأكد أن إجمالي إيرادات قناة السويس في العام المالي 2018/ 2019، بلغ نحو 104.2 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 40.4٪ عن العام الماضي، الذى بلغت الإيرادات فيه 74.2 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017.

وأضاف، مميش أن إيرادات قناة السويس في العام المالي 2018/ 2019، هي الأكبر في تاريخ القناة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده إلى الخزانة العامة للدولة بلغ 72 مليار جنيه، وهو المبلغ المتبقي من إجمالي الإيرادات البالغ 104.2 مليار جنيه، بعد تغطية مصاريف التشغيل والصيانة، وتمويل خطط استثمارية وتوسيعات ومشاريع عديدة.

المصدر: اليوم السابع