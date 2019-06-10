 
مباشر

وزير لبناني سابق يكشف عن الانعكاس الإيجابي الذي أضفاه السوريون على اقتصاد بلاده

مال وأعمال

وزير لبناني سابق يكشف عن الانعكاس الإيجابي الذي أضفاه السوريون على اقتصاد بلاده
Reuters
وزير لبناني سابق يكشف عن الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد اللبناني من السوريين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyvl

كشف وزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" عن الجوانب الإيجابية لوجود السوريين في لبنان على اقتصاد بلاده.

وقال وهاب، إن السوريين يؤجرون 100 ألف شقة في لبنان، إضافة إلى المساعدات التي تأتي باسمهم، ومستقبلا سيذهب الآلاف للعمل في إعمار سوريا.

وجاءت التغريدة بعد أيام من إعلان وزارة العمل اللبنانية عن إطلاق خطة لمكافحة العمالة ‏الأجنبية غير الشرعية في لبنان، وفي مقدمتها العمالة السورية غير الشرعية.

يشار إلى أن عدد النازحين السوريين في لبنان يقدر بنحو 1.5 مليون نازح في نهاية 2018، منهم 937 ألف شخص مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر: وكالات

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد اغتصاب متكرر.. فتاة هولندية في الـ17 تنهي حياتها بـعد رفض طلبها "الموت الرحيم"