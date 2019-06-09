نفت وزارة المالية المصرية، إصدار بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "شعارها الخاص" لإنشاء صفحة مزيفة على "فيسبوك".

وذكرت الوزارة، أن "الغرض من إنشاء الصفحة هو بث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين".

وأوضحت الوزارة، أن صاحب "صاحب الصفحة المزيفة، يتابع حاليا لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وإغلاق هذه الصفحة المزيفة".

وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام، بعدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التي تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب لإثارة البلبلة فى المجتمع.

المصدر: RT