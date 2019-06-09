تسيير رحلات جوية جديدة بين مسقط وطهران

أعلنت الخطوط الجوية العمانية عن تسيير رحلات جوية مباشرة بين مسقط وطهران، وبحضور السفير الإيراني لدى مسقط محمد رضا نوري شاهرودي وكبار مسؤولين منظمة الطيران العمانية.

وقال نوري شاهرودي، في تصريح أدلى به خلال مراسم التشغيل، إن "تسيير هذه الرحلات الجوية في مثل هذه الظروف يدلل على متانة أواصر الصداقة بين إيران وعمان".

اليوم ، الأحد ، 9 يونيو ، 2019: افتتاح رحلة الخطوط الجوية العمانية الجديدة من مسقط الی طهران و بالعکس و ذالک بحضور سعادة السفير الإيراني و كبار المسؤولي هیئه الطیران المدنی العماني. pic.twitter.com/yLnLFPoCn4 — Iranianmuscat (@iranembmuscat) 9 июня 2019 г.

وأضاف، أن "تعداد الإيرانيين يربو على 83 مليون نسمة ولدى البلاد طاقات واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والطبية، ما يمنح الفرصة لكلا الشعبين لاستخدام رحلات شركة - سلام أير- الهادفة إلى توطيد العلاقات بين شعبي البلدين".

وأشاد السفير الإيراني بمدير شركة الطيران، الذي ساهم في تسيير الرحلات الجوية بين عاصمتي البلدين.

يشار إلى أن هذه الشركة بدأت بتسيير ثلاث رحلات جوية بين البلدين، والتي ستكون في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

المصدر: وكالات