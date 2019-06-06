دراسة: الولايات المتحدة الأولى بالاستثمار في روسيا

تصدرت الولايات المتحدة، لأول مرة منذ عام 2013 ، تصنيف الدول المستثمرة في روسيا.

واتضح ذلك من خلال نتائج دراسة سنوية لشبكة EY، للتدقيق والاستشارات، نشرتها تحت عنوان "الجاذبية الاستثمارية لدول أوروبا لعام 2018".

وجاء في الوثيقة، أن الشركات الأمريكية، تستثمر مبالغ مالية كبيرة في الاقتصاد الروسي على الرغم من الصعوبات في العلاقات السياسية بين واشنطن وموسكو، والضغوط الغربية الصارمة المفروضة على روسيا.

وفي عام 2018، وظف المستثمرون الأجانب أموالهم في 211 مشروعا في روسيا، أي أقل بنسبة 11 بالمئة من العام الماضي.

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وعلى هذه الخلفية، أظهر رجال الأعمال الأمريكيون نشاطا جيدا. وزاد عدد المشاريع الاستثمارية الأمريكية في روسيا، بحوالي 74٪.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، في قائمة الاستثمار في روسيا، رغم انخفاض استثماراتها في الاقتصاد الروسي بنسبة 14 في المئة.

وفي المركز الثالث جاءت الصين، وانخفض عدد المشاريع بمشاركة شركات من الصين من 32 إلى 19. وحلت فرنسا، في المرتبة الرابعة واليابان في الخامسة.

ووفقا لتقديرات مؤسسة EY، تحتل روسيا المرتبة التاسعة بين عشرين دولة أوروبية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. في قائمة جاءت روسيا بعد بولندا وتركيا، لكنها تجاوزت جمهورية التشيك وإيطاليا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا