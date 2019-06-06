شركة قطرية: "دول الحصار أخطأت في حسبتها"

أكد ناصر بن حمد آل ثاني المدير في شركة "أريد" القطرية للاتصالات، أن حضور شركته منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، يهدف لتطوير العلاقات مع شركات الاتصالات الروسية والاستفادة من خبراتها.

وأكد ناصر بن حمد آل ثاني، أن شركته بإمكانها الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها شركات الاتصالات الروسية خلال مونديال 2018.

وعن تأثير المقاطعة الخليجية على أنشطة "أريد" قال، إن "دول الحصار أخطأت في حسبتها، حيث توقعوا أن يؤثر الحصار علينا، إلا أننا بفضل القيادة القطرية نعيش العز والخير ونشوفه يوما بعد يوم".

وتعد قطر من الدول المشاركة بفعالية في منتدى بطرسبورغ، حيث تشارك بوفد رفيع يترأسه نائب رئيس وزرائها ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقطر متمثلة في المنتدى بجناح شركة الخطوط الجوية القطرية، الذي سيشهد جلسات عامة واجتماعات حول قضايا قطاع الأعمال في قطر.

يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قد انطلق اليوم وسيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة، حيث من المتوقع أن يجذب هذا الحدث الاقتصادي الذي يوصف بـ"منتدى دافوس الروسي"، أكثر من 12 ألف مشارك من 140 دولة.

المصدر: RT