النفط يرتفع من أدنى مستوياته في نحو 5 أشهر

ارتفعت أسعار النفط الخميس بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 أشهر في الجلسة السابقة، لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط ضغوطات من ارتفاع الإمدادات الأمريكية وتعثر الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينيتش، بلغ خام القياس العالمي "برنت" 60.79 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.3% عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.

فيما بلغ الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 51.84 دولار للبرميل، مرتفعا بنسبة 0.3% أيضا عن سعر التسوية السابقة.

وكان الخامان قد بلغا أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير خلال تداولات جلسة الأربعاء، بفعل ارتفاع مخزونات الخام وإنتاج قياسي في الولايات المتحدة، وبدء تضرر الطلب على الطاقة جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي.

المصدر: "رويترز"