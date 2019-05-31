الرابحون من الحرب التكنولوجية الباردة!

كشف خبير لـRT عن خبايا الحرب الدائرة بين بكين وواشنطن، معتبرا أن الصدام لم يبدأ بالأمس بل عمره سنتان، خلالهما سعت الولايات المتحدة لإضعاف الصين، وتحديدا عملاق التكنولوجيا "هواوي".

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وقال ديمتري ريابين مدير موقع التكنولوجيا الروسي "HiTech"، إن الحروب في وقتنا هذا هي حروب تكنولوجيا ومن يمتلك التكنولوجيا الحديثة سيقود العالم دون شك.

ويرى الخبير، الذي يقود أحد أهم مواقع التكنولوجيا على سيرفر "Mail.ru"، أن الصين تمتلك فرصة حقيقية لإزاحة الولايات المتحدة من قمة هرم التكنولوجيا الرقمية، والسيطرة على سوق التكنولوجيا الرقمية.

وكدليل على هذه الفرصة، أشار إلى أن العملاق الصيني يمتلك براءة اختراع لأكثر من ثلث الاختراعات في مجال شبكات 5G، والشركة الصينية قادرة على توفير شبكة 5G حول العالم، ما يعني أنها تمتلك فرصة لإزاحة الولايات المتحدة من هذا القطاع الحيوي.

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وعن الفائزين في هذا الصراع، الذي وصفه بالحرب التكنولوجية الباردة، قال ريابين، إنهم بالتأكيد ليسوا الذين يشاركون فيها، معتبرا أن كوريا الجنوبية وبريطانيا لديهما فرصة لتحقيق منفعة كبيرة من الصراع الدائر.

وأضاف، أن "واشنطن ترسل إشارة بسيطة لبكين بعدم خوض المنافسة معها"، مشيرا إلى أن ما يجري هو درس لجميع الدول والشركات لعدم الثقة بالولايات المتحدة، إذ الحظر الأمريكي ضد "هواوي" ليس إلا أداة منافسة غير شريفة.

وعن مبيعات أجهزة الهاتف في روسيا، قال الخبير إنها تشهد حالة من الهلع، حيث انخفضت مؤخرا مبيعات أجهزة "هواوي" بنسبة 50%، فيما صعدت مبيعات أجهزة "سامسونغ" بنسبة 31% وكذلك ارتفعت مبيعات أجهزة "آبل" بنسبة 12%، داعيا المستهلكين للهدوء.

المصدر: RT