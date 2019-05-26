أعلنت شركة تسويق النفط في العراق "سومو"، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي خلال شهر أبريل الماضي.

وذكرت "سومو"، في إحصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى في عمليات شراء للنفط وبواقع 8 شركات، كل منهما من أصل 37 شركة، قامت بشراء كميات من مادة النفط".

وأضافت، أن "الشركات الصينية حلت في المرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الأمريكية وبواقع 4 شركات"، مبينة أن "البقية توزعت على شركات من بينها أوروبية وآسيوية بالإضافة إلى عدد من الشركات العربية".

يذكر أن وزارة النفط في العراق، وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019، اعتمدت فيها على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.

المصدر: وكالات + موقع سومو فيسبوك