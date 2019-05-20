قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، إن مجلس الوزراء أحرز تقدما مهما في مناقشاته لمشروع ميزانية 2019، وإن العجز فيها سيكون 8.3% من إجمالي الناتج المحلي، أو أقل.

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وأضاف خليل للصحفيين في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأحد: "وصلنا إلى نتيجة مشجعة ومهمة.. كنا نتحدث عن تخفيض بنسبة 8.7% ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا إلى تخفيض أكبر وصل إلى 8.3%".

وأشار إلى أن العجز سيكون أقل من 9% من إجمالي الناتج المحلي، وأن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.

كما نوه الوزير اللبناني إلى أن الحكومة تعتزم تقليل تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة 1%.

وسجل عجز الميزانية اللبنانية في العام الماضي 11.2 % من إجمالي الناتج المحلي. ولبنان مُثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم حيث وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: رويترز