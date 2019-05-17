انخفض سعر عملة البيتكوين، اليوم الجمعة، على نحو مفاجئ أكثر من 20%، في خطوة لا يبدو أن هناك محفزا محددا لها، وتأتي بعد تعاف سجلته هذه العملة منذ أبريل الماضي.

وتراجعت عملة البيتكوين إلى 6178 دولارا في بورصة بتستامب، منخفضة 21.6% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وقال ريان راباجليا رئيس التداول لدى شركة "أو إس إل" للسمسرة في الأصول الرقمية، إن "الانخفاض المفاجئ لا يبدو أنه مدفوعا بأي نبأ على وجه الخصوص".

وأضاف: "بدلا من ذلك، يبدو أنه مدفوعا بأوامر بيع كبيرة من قبل بضعة أشخاص، أو حتى شخص واحد، يجني أرباحا على الأرجح بعد ارتفاع السعر في الآونة الأخيرة أو يتطلع إلى شراء المزيد بأسعار أرخص".

وبعد أشهر من الهبوط، بدأ سعر عملة البيتكوين في الارتفاع منذ أوائل أبريل الماضي ليبلغ أعلى مستوى في 10 أشهر في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

المصدر: "رويترز"