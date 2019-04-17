مصر تعلن عن طموحات كبيرة في البحر المتوسط

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، أن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي والاكتشافات الأخرى التي تحققت في حوض شرق المتوسط، أعطت دفعا قويا لأنشطة البحث والاستكشاف في مياه البحر الأحمر.

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وقال خلال اجتماع الشركات المشغلة لشبكة نقل الغاز لدول حوض البحر المتوسط (MEDGIO)، إن مصر تستطيع أن تحقق الكثير من طموحات غاز شرق المتوسط لتميزها بمزايا نسبية تشمل موقعا استراتيجياً ما بين الدول المنتجة والمستهلكة، فضلا عن امتلاكها لبنية أساسية قوية، مثل مصانع الإسالة وشبكة أنابيب غاز ممتدة، إلى جانب خط أنابيب سوميد وخطوط التجارة البحرية الدولية .

وأشار الوزير إلى أن منطقة شرق المتوسط تمثل اهتمام معظم أسواق الغاز الدولية، بما يؤهلها لتكون مركزا لتجارة وتداول الغاز الطبيعي على المستوى العالمي، ويتوقع أن تتخطى إمداداتها الضخمة من الغاز الطبيعي احتياجات الدول المنتجة، في ضوء الاحتياج المتزايد للغاز بالأسواق الأخرى.

وشدد الوزير على ضرورة تكوين آلية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مختلف الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز، لإمداد الأسواق المحتملة والمستهدفة.

المصدر: الأهرام