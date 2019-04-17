شركات طيران أمريكية تتوجس من تداعيات فرض قيود على الخطوط القطرية

طالبت شركات طيران أمريكية واشنطن بألا تقيد رحلات الخطوط الجوية القطرية أو طيران إيطاليا إلى الولايات المتحدة، لأن ذلك سيؤدي لانهيار اتفاقات أخرى للطيران حول العالم.

وتحقق واشنطن في استحواذ الخطوط الجوية القطرية على حصة 49% من طيران إيطاليا، التي تسير رحلات إلى وجهات في الولايات المتحدة منذ يونيو، وهي صفقة يقول مشرعون أمريكيون إنها قد تنتهك التزاما من جانب شركة الطيران الخليجية بعدم إضافة رحلات جديدة للسوق المحلية.

لكن في خطاب لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزيرة النقل إلين تشاو قالت شركة طيران أمريكية إن تقييد حقوق الخطوط الجوية القطرية وطيران إيطاليا قد يؤدي لإجراءات عقابية ضد شركات الطيران الأمريكية.

ويشير الخطاب لإجراءات عقابية محتملة من الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن القيود "سيكون لها أيضا أثر معرقل على شركات الطيران الأمريكية، التي تقدم خدمات نقل الركاب وتسعى إلى تدشين خدمة جديدة للاتحاد الأوروبي".

من جهتها تقول الخطوط الجوية القطرية إن حصتها في طيران إيطاليا "متماشية كليا" مع اتفاق السماوات المفتوحة بين الولايات المتحدة وقطر.

المصدر: "رويترز"