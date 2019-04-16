أعلنت شركة "قطر للبترول"، في بيان على موقعها الإلكتروني، عن فوزها ضمن تحالفين عالميين بخمسة عقود للاستكشاف قبالة سواحل الأرجنتين.

وذكر البيان، أن "تحالفا مكونا من قطر للبترول وإكسون موبيل فاز بحقوق الاستكشاف في ثلاث مناطق امتياز في حوض مالفيناس الغربي، بحصة 70 بالمئة لإكسون مقابل 30 بالمئة لقطر للبترول".

وأضاف أن "تحالفا آخر مكونا من قطر للبترول وشل، فاز بحقوق الاستكشاف في منطقتين بحوض شمال الأرجنتين، بحصة 60 بالمئة لشل، مقابل 40 بالمئة لقطر للبترول".

المصدر: رويترز