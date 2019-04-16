قطر للبترول تفوز بحقوق استكشاف قبالة سواحل الأرجنتين
أعلنت شركة "قطر للبترول"، في بيان على موقعها الإلكتروني، عن فوزها ضمن تحالفين عالميين بخمسة عقود للاستكشاف قبالة سواحل الأرجنتين.
وذكر البيان، أن "تحالفا مكونا من قطر للبترول وإكسون موبيل فاز بحقوق الاستكشاف في ثلاث مناطق امتياز في حوض مالفيناس الغربي، بحصة 70 بالمئة لإكسون مقابل 30 بالمئة لقطر للبترول".
قطر للبترول تفوز بخمسة عقود للاستكشاف قبالة سواحل الارجنتين ضمن تحالفين عالميين#قطر#قطر_للبترول#الارجنتينhttps://t.co/YtVtwVogpVpic.twitter.com/xq8xBKY8SJ— Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) 16 апреля 2019 г.
وأضاف أن "تحالفا آخر مكونا من قطر للبترول وشل، فاز بحقوق الاستكشاف في منطقتين بحوض شمال الأرجنتين، بحصة 60 بالمئة لشل، مقابل 40 بالمئة لقطر للبترول".
المصدر: رويترز