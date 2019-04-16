بدأت الحكومة السورية بيع البنزين بالسعر العالمي، أو سعر التكلفة حسب التسمية الرسمية التي تعتمدها وزارة النفط السورية.

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وأشرفت محافظة دمشق على وضع أول محطة متنقلة لبيع البنزين (أوكتان 95) في منطقة المزة، ومن المقرر أن تعمل المحطة على مدار الساعة، لتبيع الليتر بـ (600 ليرة) ارتفاعا من 225 السعر الرسمي، الذي ما زال معمولا به، لكن ضمن تقنين شديد، إذ لا يسمح للسيارة الواحدة الحصول على أكثر من 20 ليترا يوميا.

وبتلك الأسعار تكون سوريا ولأول مرة قد سجلت سعرا للبنزين يفوق مثيله لدى جارها لبنان، الذي يعادل فيه سعر الليتر نحو 500 ليرة سورية.

وتأتي الخطوة الجديدة بعد أيام من أزمة خانقة في المادة، أدت إلى زحام غير مسبوق في البلاد أمام محطات الوقود.

يذكر أن وزارة النفط كانت أعلنت أن الأزمة ستشهد انفراجا وحددت مهلة 10 أيام لحل الأزمة بشكل كامل، وذلك بعد تصريحات لوزير النفط قال فيها إن "الإشاعات" هي التي سببت الأزمة.

دمشق - أسامة يونس