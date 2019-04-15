"أوبر" تطلق ميزة خاصة لـ"السعوديات" فقط

أعلنت شركة "أوبر" لخدمات النقل، إطلاق ميزة "العرض المفضل للراكبات" لتستفيد منها السائقات السعوديات، وتمكينهن بها من تفضيل الراكبات الإناث على التطبيق، مراعاة للتقاليد والعادات.

وقالت الشركة في بيان بهذا الصدد: "الميزة مصممة لتلبية الاهتمام المتزايد من النساء السعوديات اللائي يسعين للاستفادة من الفرص الاقتصادية المرنة التي توفرها الشركة".

وتهدف "أوبر"، من خلال هذه الميزة إلى زيادة نسبة مشاركة النساء ضمن القوى العاملة من خلال تمكينهن من الوصول إلى وسائل تنقل بأسعار معقولة، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة ومرنة لهن.

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من جهته، أكد المدير العام لـ"أوبر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبد اللطيف واكد، أن "المبادرة تهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة أمام النساء".

وقال: "هذه الميزة ستوفر المزيد من الفرص الجديدة للمرأة للانضمام إلى تطبيق "أوبر" كسائقة شريكة، وفي الوقت ذاته تضمن مراعاة التقاليد والعادات المحلية".

المصدر: سبق