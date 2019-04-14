قمة ثلاثية في الأردن

يستضيف الأردن قمة ثلاثية أردنية قبرصية يونانية، تجمع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.

وستركز القمة على آليات توسيع التعاون الاقتصادي بين الأردن وقبرص واليونان ومتابعة سير تنفيذ ما تبنته القمة الأولى التي استضافتها قبرص في يناير 2018، وبحث المستجدات الإقليمية.

وستنطلق اليوم على هامش القمة فعاليات منتدى الأعمال الأردني القبرصي اليوناني بتنظيم من غرفة تجارة الأردن.

وسيتناول المنتدى جلسات عمل متخصصة في قطاعات السياحة، والطاقة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، كما سيعقد جلسة تحت عنوان "الأردن بوابة الدخول للسوق العراقية" في قطاعات التزويد وإعادة الإعمار.



من جانبه ذكر وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم على حسابه في تويتر أنه متوجه إلى الأردن مع رئيس هيئة الاستثمار العراقي للمشاركة في اجتماع رباعي على مستوى وزراء الخارجية بين العراق والأردن وقبرص واليونان لبحث آليات جديدة للاستثمارات التجارية والسياحية بين البلدان الأربعة.



المصدر: RT