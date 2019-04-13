أرامكو السعودية تعلن رفع أسعار البنزين ابتداء من الأحد

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" عن رفع أسعار البنزين ابتداء من يوم الأحد 14 أبريل، بعد مراجعة أسعار المنتج خلال الربع الحالي أبريل - يونيو 2019.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الشركة قائمة الأسعار المحدثة ابتداء من الأحد لتكون على النحو الآتي:

بنزين 91 بسعر 1.44 ريال (38 سنتا أمريكيا) لكل لتر

بنزين 95 بسعر 2.10 ريال (52 سنتا أمريكيا) لكل لتر

وكانت أسعار الربع السابق ما بين يناير ـ مارس من العام الجاري 1.37 ريال للتر البنزين 91، و2.02 ريال لكل لتر بنزين 95، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

#أرامكو تعلن مُراجعة أسعار البنزين خلال الربع الحالي أبريل – يونيو 2019م، بنزين 91 ( 1.44 ريال لكل لتر) و بنزين 95 ( 2.10 ريال لكل لتر).https://t.co/DfP9EIcOds#واسpic.twitter.com/wgMW07iftr — واس (@spagov) 13 апреля 2019 г.

المصدر: واس