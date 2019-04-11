يشهد السودان الخميس احتفالات بنهاية عهد الرئيس عمر البشير، حيث تتضارب الأنباء حول إزاحته إثر تدخل الجيش بعد 4 أشهر من الاحتجاجات.

ويظهر من مقاطع الفيديو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف السودانيين وهم يحتفلون بانتظار بيان الجيش السوداني، الذي اعتبروه دليلا على إزاحة البشير.

وفي أحد مقاطع الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام ركز المصور على أشخاص قاموا بالتسلق على لوحة ضخمة تتضمن دعاية لمنتج طحينية الروضة، ما اعتبر ترويجا مجانيا وعفويا لهذا المنتج.

المصدر: وكالات