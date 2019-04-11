عندما تكون الأزمات أفضل وسيلة للإعلان.. السودان نموذجا
يشهد السودان الخميس احتفالات بنهاية عهد الرئيس عمر البشير، حيث تتضارب الأنباء حول إزاحته إثر تدخل الجيش بعد 4 أشهر من الاحتجاجات.
ويظهر من مقاطع الفيديو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف السودانيين وهم يحتفلون بانتظار بيان الجيش السوداني، الذي اعتبروه دليلا على إزاحة البشير.
#السودان— 💉Mohammed Suleiman (@Abusen_Suleiman) 10 апреля 2019 г.
تصوير جوي بدرون.
اليوم 10 أبريل من أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلح (الجيش) #اعتصام_القيادة_العامة@AlHadathpic.twitter.com/9BtbzJqTRV
وفي أحد مقاطع الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام ركز المصور على أشخاص قاموا بالتسلق على لوحة ضخمة تتضمن دعاية لمنتج طحينية الروضة، ما اعتبر ترويجا مجانيا وعفويا لهذا المنتج.
المصدر: وكالات