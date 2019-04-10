كشف مصدران مطلعان عن توقف خطة جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، لشراء حصة كبيرة في "دويتشه بنك"، أكبر المصارف الألمانية.

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وأضاف المصدران أن جهاز قطر للاستثمار خاطب الجهات التنظيمية المالية القطرية منذ عدة أشهر بخصوص طلبه لنيل الموافقة على شرائه حصة كبيرة في أكبر بنك ألماني. وتملك الأسرة الحاكمة في قطر بالفعل حصة قدرها 6.1 % في "دويتشه بنك".

لكن المسؤولين القطريين لم يقدموا بعد الموافقة والمستندات اللازمة، وهو ما قد يعرقل الخطط الاستثمارية للصندوق السيادي، بحسب المصدرين. ولم يتضح بعد ما إذا كان الصندوق القطري فقد اهتمامه بالمسألة أم أنه ببساطة يأخذ وقته.

وكان جهاز قطر للاستثمار أبدى اهتمامه في بادئ الأمر بالاستحواذ على حصة، قبل أن يعلن دويتشه بنك في 17 مارس عن إجرائه محادثات للاندماج مع منافسه الألماني "كومرتس بنك".

المصدر: "رويترز"