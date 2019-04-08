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مسؤول: الإمارات نفذت قرابة 45 مشروعا استثماريا في روسيا

مال وأعمال

مسؤول: الإمارات نفذت قرابة 45 مشروعا استثماريا في روسيا
Sputnik
الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف
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قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن الإمارات بالتعاون مع الصندوق نفذت قرابة 45 مشروعا استثماريا في روسيا.

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وأضاف المسؤول الروسي في حوار خاص مع RT على هامش فعاليات معرض "أرابيا إكسبو 2019"، أن "الاستثمارات الإماراتية تعود بالأرباح وتطال مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة".

وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والدول العربية شهدت تحولا جذريا في السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن موسكو تعتزم مواصلة تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العالم العربي.

ولفت الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إلى أن الشركات الروسية ترغب في توطين الإنتاج في بعض الدول العربية.

وتستضيف موسكو من 8 إلى 10 أبريل الجاري فعاليات المعرض الرابع "أرابيا إكسبو 2019"، والدورة الثانية لانعقاد مجلس الأعمال العربي الروسي، وتنعقد هاتان الفعاليتان في قاعة المعارض المركزية بموسكو "مانيج"، مقابل الكرملين.

المصدر: RT

 

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