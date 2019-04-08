"أرابيا إكسبو-2019" ينطلق في موسكو بمشاركة شركات روسية وعربية

تنطلق في العاصمة موسكو اليوم الاثنين، فعاليات معرض "أرابيا إكسبو2019" وسط مشاركة فعالة من شركات روسية وعربية، ومسؤولين من الحكومة الروسية وحكومات عربية.

وتهدف الفعالية الاقتصادية لإعطاء زخم للعلاقات بين روسيا والعالم العربي والارتقاء بها لمستوى جديد، إضافة لتطوير التعاون بين الشركات الروسية والشركات العربية.

ومن المخطط أن يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم كلمة في الجلسة الافتتاحية للمعرض، الذي ستجري أعماله بين 8 و10 أبريل الجاري.

ويترافق المعرض مع انعقاد الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال العربي الروسي، وذلك في قاعة المعارض المركزية بموسكو "مانيج"، مقابل الكرملين.

وينظم هاتين الفعاليتين مجلس الأعمال الروسي العربي، واتحاد الغرف العربية، وغرفة التجارة والصناعة الروسية، ووزارة الصناعة والاقتصاد والطاقة الروسية.

وعن المعرض، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أنا على يقين من أن معرض (أرابيا اكسبو) والمناقشات في مجلس الأعمال الروسي العربي سيسهمان في توسيع الاتصالات المفيدة بين دوائر الأعمال ورجال الأعمال والمنظمات والشركات المتوسطة والصغيرة، وفي التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة وعقود ذات منفعة متبادلة للطرفين".

المصدر: RT