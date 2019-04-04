السعودية تزود العراق بالكهرباء

وقعت الرياض وبغداد اليوم الخميس، حزمة من مذكرات التفاهم، أبرزها مذكرة ستقوم السعودية بموجبها بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية.

إقرأ المزيد

وذكر موقع "السومرية نيوز" أن المذكرات شملت عدة مجالات منها الطاقة والتعليم والصحة والتجارة وغيرها من الأمور التي تهم البلدين، مشيرا إلى أن توقيع المذكرات جرى في دار الضيافة بمجلس الوزراء وسط بغداد.

كذلك تعهدت السعودية بتقديم منحة للعراق قدرها مليار دولار لبناء مدينة رياضية في بغداد، وذلك في مستهل زيارة يجريها مسؤولون سعوديون للعراق تستمر يومين، تهدف لتعزيز الروابط بين البلدين.

يشار إلى أن العراق يستورد الكهرباء من إيران، لتغطية جزء من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة، حيث تعرضت البنى التحتية للطاقة إلى التدمير والإهمال، جراء عقود من الحروب والحصار.

السومرية نيوز

السومرية نيوز

السومرية نيوز

السومرية نيوز

المصدر: وكالات