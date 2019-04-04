النفط يهبط دون مستوى الـ70 دولارا

تراجعت أسعار النفط الخميس للجلسة الثانية، حيث انخفض مزيج "برنت" دون مستوى الـ70 دولارا، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاعا مفاجئا في مخزونات الخام، وإنتاجا عند مستوى قياسي.

وبحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينيتش، تراجعت عقود مزيج "برنت" بواقع 3 سنتات إلى 69.28 دولار للبرميل، فيما انخفض الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 8 سنتات إلى 62.38 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بواقع 7.2 مليون برميل مع صعود صافي الواردات. وكان المحللون يتوقعون انخفاض المخزونات بمقدار 425 ألف برميل.

وترافق ذلك مع زيادة في إنتاج النفط الأمريكي بمئة ألف برميل يوميا، إلى مستوى قياسي يبلغ 12.2 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الإدارة.

ومنذ بداية العام الجاري تلقت الأسعار دعما من تخفيضات الإنتاج في إطار اتفاق "أوبك+"، والذي يقضي بتقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.

المصدر: وكالات