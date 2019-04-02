النفط عند أعلى مستوى في 2019 بفضل بيانات صينية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوي في نحو خمسة أشهر مدعومة ببيانات اقتصادية صينية قوية قلصت المخاوف بشأن الطلب، فضلا عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران.

وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام القياسي العالمي "برنت" بواقع 15 سنتا ليصل إلى 69.16 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس 69.50 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر.

في حين صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 14 سنتا إلى 61.73 دولار للبرميل، بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولارا للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات إيجابية من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهرت أن قطاع الصناعات التحويلية الصيني عاد إلى النمو على غير المتوقع في مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في 4 أشهر.

على إثرها ارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث عززت البيانات ثقة المستثمرين.

‫المصدر: "رويترز"