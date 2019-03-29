 
مباشر

أسوأ بورصة عربية!

مال وأعمال

أسوأ بورصة عربية!
Reuters
أسوأ بورصة عربية!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnfa

نشرت وكالة "بلومبرغ" الجمعة، تقريرا سلطت الضوء من خلاله على أسوأ البورصات أداء في العالم ككل، والعالم العربي في الربع الأول من العام الجاري.

إقرأ المزيد
أفضل وأسوأ البورصات في 2018

وقالت الوكالة الاقتصادية، إن بورصة غانا هي الأسوأ أداء على مستوى العالم في الربع الأول من 2019، بعدما باع المستثمرون الأجانب الأسهم التي يملكونها في البورصة.

وفقد مؤشر سوق غانا للأوراق المالية أكثر من 15% خلال الربع الأول، فيما جاءت بورصة سلطنة عمان في المرتبة الثانية كأسوأ بورصة في العالم، وأسوأ بورصة عربية، حيث انخفض مؤشر سوق مسقط 30 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 بنسبة 7.4%.

Bloomberg
تطور مؤشر سوق مسقط 30 خلال الأعوام الخمسة الماضية

وعن البورصات العربية التي تراجعت خلال الفترة المذكورة، أشارت "بلومبرغ" إلى تونس، وذكرت أن مؤشر سوق الأسهم "TUNINDEX" هبط بنسبة 5.5%، ليكون ثاني أسوأ بورصة عربية.

وفيما يلي رسم بياني يظهر أسوأ 7 بورصات عالمية أداء في الربع الأول من 2019: 

‫المصدر: "بلومبرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وزنها 9500 كيلوغرام.. روسي ينجح في تحدي جر الشاحنة