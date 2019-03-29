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مصر.. مشروع لأعرض جسر في العالم فوق النيل

مال وأعمال

مصر.. مشروع لأعرض جسر في العالم فوق النيل
Globallookpress
مصر.. تفاصيل إنشاء أعرض كوبري على النيل
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كشف مدير شركة إنشاءات مصرية عن مشروع لتشييد جسر معلق جديد على نهر النيل، تم تسجيله في موسوعة "غينس" للأرقام القياسية.

وقال رئيس مجلس إدارة "المقاولون العرب" محسن صلاح، إن "الشركة تعمل الآن على إعداد كوبري معلق على النيل الشرقي، الذي يعد أعرض كوبري معلق على مستوى العالم، وسجل في موسعة غينس".

وعن آفاق مشاريع البنية التحتية في مصر، قال إن "محور روض الفرج من المشروعات المهمة جدا، لأن هذا المشروع في المجمل يربط العين السخنة بالساحل الشمالي".

وأشار إلى أن "الشركة انتهت من الجزء المكلفة به في محور روض الفرج"، وأن "العمل في هذا الجزء استغرق 3 سنوات ونصف".

المصدر: "المصريون"

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