ترامب لـ "أوبك": الأسعار مرتفعة للغاية

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على تعزيز إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار.

وكتب ترامب على صفحته في موقع "تويتر للتواصل الاجتماعي: "من المهم للغاية أن تزيد أوبك تدفق النفط. الأسواق العالمية هشة، وسعر النفط يرتفع أكثر من اللازم. شكرا"!

Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2019

وتعمل منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين آخرين في مقدمتهم روسيا على امتصاص تخمة المعروض من الأسواق، من خلال اتفاق دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.

وعلى صعيد التداولات، هبطت أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأمريكي بنحو 2%، وسجل مزيج "برنت" مستوى 66.68 دولار للبرميل، فيما بلغ الخام الأمريكي 58.35 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

‫المصدر: RT + بلومبرغ