"لوك أويل" الروسية تغادر السوق الأمريكية

تخطط شركة الطاقة الروسية "لوك أويل" لتصفية أعمالها في الولايات المتحدة، حيث ستقوم بإغلاق مكتبها في هيوستن بولاية تكساس، ونقل جزء من الكادر إلى المكسيك.

إقرأ المزيد

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "لوك أويل" وحيد ألكبيروف، الأربعاء، أن الشركة تخلت عن المشاركة في مشاريع النفط الصخري في الولايات المتحدة بسبب الكلفة العالية لهذه المشروعات، وقال، إن الاستثمار في النفط الصخري لم يكن ناجحا.

وأضاف، أنه سيتم إعادة تنظيم مكتب الشركة في الولايات المتحدة كجزء من العمل لتحسين إدارة "لوك أويل" والشركات التابعة لها، مشيرا إلى أن بعض الموظفين سينتقلون إلى المكسيك، فيما سيواصل 7 آخرون العمل في المكتب الأمريكي حتى نهاية 2019.

و"لوك أويل" شركة روسية تنشط في مجال النفط يقع مقرها الرئيسي في موسكو، وتشارك في مشاريع دولية مختلفة منها في العراق، حيث تساهم بتطوير حقل "قرنة 2".

المصدر: "إنترفاكس"