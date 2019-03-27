نوفاك: شركات الطاقة الروسية مستعدة لتوريد الغاز المسال إلى لبنان

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عزم روسيا تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع لبنان، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال إلى هذا البلد.

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وقال الوزير، إن "روسيا، التي تعتبر واحدة من كبار موردي المنتجات النفطية والفحم إلى لبنان، مستعدة لتوفير إمدادات الطاقة بناء على الطلب، ويعد قطاع النفط والغاز من مجالات التعاون الواعدة في مجال الطاقة بين روسيا ولبنان".

وجاءت تصريحات نوفاك عقب مباحثات عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الثلاثاء مع نظيره اللبناني ميشال عون، والتي تركزت على تطوير التعاون بين روسيا ولبنان في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة، إضافة للأزمة السورية والوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وأشار إلى أن الشركات الروسية على استعداد لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان، والعمل على استكشاف الهيدروكربونات في الساحل اللبناني.

وتدل الاكتشافات الأخيرة على أن شرق البحر المتوسط يحتوي على احتياطيات ضخمة من الغاز، وتعمل شركة الغاز الروسية "نوفاتيك" في إطار تحالف دولي مع "توتال" و"إيني" على التنقيب عن موارد طاقة في المياه اللبنانية.

إضافة للغاز، أبرمت شركة الطاقة الروسية "روس نفط" مطلع العام الجاري اتفاقية مع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، تتولى بموجبها إدارة مرفأ لتخزين المنتجات النفطية في ميناء طرابلس في لبنان لمدة 20 عاما.

المصدر: وكالات