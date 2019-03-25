"جاكوار لاند روفر" تنتصر بمعركة قضائية ضد التقليد الصيني

فازت مجموعة "جاكوار لاند روفر" البريطانية على شركة "لاندويند" الصينية في قضية تصنيع الأخيرة نسخة مقلدة من سيارة "ايفوك" باسم Х7، وذلك بعد سنوات من المعارك القضائية.

وأصدر القضاء الصيني قرارا بالتوقف عن صناعة وبيع النسخة المقلدة على الفور، إلى جانب دفع رسوم تعويض للشركة البريطانية، ووجد القضاء أن سيارة "ايفوك" الأصلية تضم 5 عناصر تم نسخها من قبل الشركة الصينية، التي صنعت Х7.

ودشنت "لاندويند" سيارتها Х7 في معرض للسيارات في عام 2015، قبل إطلاقها بالسوق الصينية بثلث سعر النسخة الأصلية.

المصدر: "بلومبرغ"