القبض على نائب روسي بتهمة تلقي رشوة بملايين الدولارات

أفادت وكالة "إنترفاكس" باعتقال نائب في مجلس النواب الروسي اليوم بتهمة تقاضي رشوة قدرت بنحو 46 مليون دولار على دفعات.

وذكرت الوكالة الروسية، أنه تم نقل المتهم إلى محكمة لينينسكي في العاصمة موسكو للنظر في طلب النيابة اعتقاله، أو وضعه قيد الإقامة الجبرية على ذمة التحقيق.

ويؤكد المحققون، أن النائب فاديم بيلوأوسوف تلقى مع المحافظ السابق لمقاطعة تشيليابينسك ميخائيل يوريفيتش في الفترة بين عامي 2010 و2014 رشاوى من إحدى الشركات مقابل ترسية مناقصات ضخمة في مجال البنية التحتية عليها.

وفي ديسمبر الماضي، رفع مجلس النواب الروسي "الدوما" الحصانة عن النائب المذكور، ووافق على فتح تحقيق جنائي ضده بموجب قانون الرشوة ومكافحة الفساد.

المصدر: "إنترفاكس"