ثاني أثرياء الهند يتبرع بمليارات الدولارات!

قرر الملياردير الهندي عظيم بريمجي، وهو ثاني الأثرياء في بلاده، التبرع بـ 7.5 مليار دولار لمؤسسته الخيرية.

وسيسلم عظيم بريمجي، مدير شركة Wipro لتكنولوجيات المعلومات حصته في الشركة بقيمة 530 مليار روبية هندية (7.5 مليار دولار) لمؤسسته الخيرية، التي تبرع لها بما مجموعه 21 مليار دولار خلال عدة سنوات، بما في ذلك 67 بالمئة من أسهم الشركة.

وتقدر ثروة عظيم بريمجي (73 عاما) بأكثر من 18 مليار دولار، حسب معطيات وكالة "بلومبرغ".

وبريمجي أول هندي انضم إلى مبادرة Giving Pledge الخيرية التي أطلقها رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي وارين بافيت، الذي يعتبر من أثرى الشخصيات في العالم، وميليندا غيتس، زوجة مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، وهو من كبار الأثرياء في العالم أيضا.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع الأثرياء على التبرع بثرواتهم للأعمال الخيرية.

المصدر: بلومبرغ