طيران النرويج يطالب "بوينغ" بتعويضات عن الوقت الضائع

قالت شركة الطيران النرويجية، إنها ستطالب "بوينغ" بدفع تعويضات مالية لها، بعد وقف تشغيل طائراتها من عائلة "737 ماكس"، وذلك عقب سقوط طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا قبل أيام.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الطيران النرويجية بيورن كجوس، في بيان نشر الأربعاء، أن الشركة لن تتحمل تكاليف إيقاف تشغيل طائراتها من طراز "787 ماكس"، وقال: "سنرسل الفاتورة لبوينغ".

"I would like to apologize to those customers who have been affected by the temporary grounding of our 737 MAX aircraft. Our customers are our main priority now," says Norwegian's CEO Bjørn Kjos. #flynorwegianpic.twitter.com/xZLmKTIa0A — Norwegian (@Fly_Norwegian) March 13, 2019

وأضاف، أن الشركة النرويجية ستستخدم طائرات أخرى، وستعمل على دمج رحلاتها الجوية لتخفيف العواقب على الركاب إلى أدنى قدر ممكن.

والخطوط النرويجية أول من يطالب مصنع الطائرات الأمريكي "بوينغ" بتعويض مقابل وقت الطيران الضائع، وسط توقعات بأن تتوالى طلبات التعويض بعدما حظرت دول عالمية طيران هذا الطراز بعد سقوط إحداها في إثيوبيا.

وكارثة الإثيوبية، التي أودت قبل أيام بحياة 157 شخصا، هي الثانية من نوعها في أقل من 6 أشهر، ففي أكتوبر الماضي سقطت طائرة بوينغ "737 ماكس 8" تابعة للخطوط الإندونيسية.

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وخلال الأيام الماضية أغلقت دول عدة أجواءها في وجه طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس"، منها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والصين والهند إلى حين الكشف عن ملابسات حادثة الإثيوبية.

وطائرة "737 ماكس 8" هي نسخة محدثة من بوينغ "737"، الطراز الأكثر مبيعا للمصنع الأمريكي، وهي تعد نموذجا أساسيا في مبيعات بوينغ.

المصدر: "The Local Norway"