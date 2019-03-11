الإمارات تمنح تصاريح إقامة طويلة الأمد لعدة فئات من الأجانب

أقرت الحكومة الإماراتية، اليوم الاثنين، إطارا تنظيميا لبدء إصدار تصاريح إقامة طويلة الأمد لعدد من فئات الأجانب.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن مجلس الوزراء اعتمد، خلال اجتماع عقده اليوم في أبو ظبي برئاسة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "قرارا بتنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، من خلال تنظيم إصدار بعض تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين والكوادر البشرية المتميزة، الهادف إلى تحفيز بيئة الأعمال في الدولة، وتوفير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار، وجعل إقامة المبدعين والمستثمرين نموذجا رائدا للتعايش ومحفزا للقدوم للدولة كأحد أفضل الوجهات للزيارة والإقامة وفق آليات مرنة تراعي العائد الاقتصادي".

وبعد اتخاذ القرار، قال آل مكتوم، الذي يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم الإطار التنظيمي لبدء إصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المواهب... وستبدأ إدارات الإقامة بالدولة استقبال الطلبات".

وأضاف حاكم دبي: "دولة الإمارات كانت وستبقى قبلة للمواهب وأرضا لتحقيق أحلام كافة الرواد".

من جانبها، أوضحت الصحف الإماراتية أن الحديث يدور عن تصاريح إقامة لفترتين هما 5 أو10 سنوات، فيما كانت تبلغ هذه المدة سابقا 2 أو 3 سنوات.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية