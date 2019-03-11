روسيا.. ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم

حافظت روسيا في الفترة ما بين 2014 و2018 على مركزها كثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة حيث استحوذت على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية، وفقا لمعهد "SIPRI".

وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين احتلت المراكز الخمسة الأولى، بإجمالي 75% من صادرات الأسلحة خلال الفترة المذكورة أعلاه.

The five largest arms exporters in 2014–18 were the United States🇺🇸, Russia🇷🇺, France🇫🇷, Germany🇩🇪 and China🇨🇳. Together, they accounted for 75% of the total volume of arms exports in 2014–18. Read the latest press release: https://t.co/tERRgUlgr2#ArmsTransferspic.twitter.com/68ZofcTVRX — SIPRI (@SIPRIorg) March 11, 2019

وأوضح المعهد في تقرير نشره اليوم الاثنين، أن حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 36%، فيما استحوذت فرنسا على 6.8%، أما ألمانيا فحصتها 6.4%، في حين بلغت حصة الصين 5.2%.

The top 10 arms exporters–US🇺🇸 and Russia🇷🇺 lead while several European🇪🇺 countries, China🇨🇳 and Israel🇮🇱 are contenders. Explore SIPRI's new analysis on #ArmsTransfers: https://t.co/01E1beNf73pic.twitter.com/jUzfT6rrXq — SIPRI (@SIPRIorg) March 11, 2019

ووفقا للتقرير فقد باعت روسيا أسلحة ومعدات عسكرية إلى 48 دولة، ما شكل نحو خمس صادرات الأسلحة العالمية.

المصدر: "تاس"