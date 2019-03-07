الهدايا التي أغدقها زعماء عرب على الرئيس ترامب وأسرته

أغدق زعماء العالم، ومنهم قادة في الخليج هدايا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأسرته بأكثر من 140 ألف دولار خلال 2017، وهو عامهم الأول في البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الرياض وبكين كانتا من أكرم المانحين لأسرة ترامب، إذ منحت السعودية ودول الخليج هدايا لترامب وأسرته بقيمة لا تقل عن 24120 دولارا.

ووفقا لتقرير سنوي يحصي هذه الهدايا، فقد تضمنت هدايا الرياض قلادة قيمتها 6400 دولار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ونموذجا لطائرة مقاتلة مطليا بالذهب قيمته 4850 دولارا من ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد.

كما حصل ترامب على 3 تماثيل برونزية بقيمة 3700 دولار من ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد، وعملات ذهبية بقيمة 1651 دولارا من أمير الكويت، وعطر "رويا" بقيمة 1260 دولارا من نائب رئيس وزراء عمان.

كما أهدت السعودية ميلانيا ترامب ملابس مطرزة أنيقة، بما في ذلك عباءة قيمتها 1500 دولار، فيما حصل جارد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي على قلم حبر من الملك الأردني عبد الله الثاني بقيمة 3360 دولارا.

وكشف التقرير، أن أغلى هديتين حصل عليهما الرئيس ترامب وأسرته كانتا من الرئيس الصيني شي جين بينغ، واللتين كانتا عبارة عن لوحة بقيمة 14400 دولار وطاقم للعشاء من البورسلين يشمل أطباقا رسم عليها المنزل الوردي في منتجع ترامب "مارالاغو" وقيمته 16250 دولارا.

يشار إلى أن جميع الهدايا المقدمة لعائلة ترامب خلال العام 2017 سلمت إلى المتحف الوطني في الولايات المتحدة.

المصدر: "إندبندنت"