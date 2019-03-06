"موديز" تخفض تصنيفها لسلطنة عمان

خفضت "موديز" تصنيف سلطنة عمان إلى BA1 مع نظرة سلبية، وقالت الوكالة العالمية، إنها خفضت تصنيفها للسندات الممتازة لحكومة السلطنة من BAA3 إلى BA1.

وأشارت "موديز" إلى أن المعايير المالية للسلطنة ستضعف في ظل تواضع أسعار النفط، وأن رغبة المستثمرين في تمويل العجز العماني بتكلفة منخفضة نسبيا قد تضعف.

وأضافت، أن نطاق ضبط أوضاع المالية العامة سيظل مقيدا إلى حد كبير بأهداف الحكومة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن النظرة السلبية تعكس الرأي القائل بأن ميزان المخاطر يميل نحو الاتجاه النزولي.

المصدر: "رويترز"